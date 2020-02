BRASÍLIA Azambuja quer apoio do governo federal para diminuir o ICMS O Governador também defendeu a manutenção do Fundeb e a reforma Tributária

12 FEV 2020 - 08h:12 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O governador Reinaldo Azambuja cobrou do governo federal a criação do Fundo de Ressarcimento dos Estados e a inclusão na Constituição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para que seja possível reduzir o ICMS dos Combustíveis. Na área de educação os chefes estaduais lutam contra a perda de investimentos. Eles querem a permanência do Fundeb, voltado à redistribuição de recursos para a educação básica no país.