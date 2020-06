VIAGEM DE SABORES Azeite de oliva brasileiro é premiado em Nova Iorque A empresa gaúcha Batalha recebeu medalha de prata no concurso Olive Oil Competition

4 JUN 2020 - 10h:43 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

O universo dos azeites de oliva é cada vez mais envolvente. Este tipo de óleo de origem vegetal em sua maior parte é composto por gordura mono insaturada, desta forma pode oferecer benefícios para nossa saúde, como por exemplo o de proteger nosso organismo contra o câncer.

Mas e pra quem gosta de cozinhar? Pois o sabor do azeite pode ser fundamental para temperar pratos. Uma das novidades mais interessantes é que a produção deste ouro líquido, de cor esverdeada é já a algum tempo produzida no Brasil. E alguns destes azeites vem ganhando destaque no cenário internacional.

É o caso dos azeites de oliva extra virgem da empresa gaúcha Batalha, que acaba de receber medalha de prata no concurso norte americano: Olive Oil Competition.