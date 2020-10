VIAGEM DE SABORES Baiano e o caldo de piranha mais famoso de MS O viagem de sabores de hoje homenageia um destaque do turismo de MS

1 OUT 2020 - 10h:04 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Quando falamos em turismo, logo vem na memória uma boa viagem, que fizemos, ou ainda aquela desejada, aquele destino dos sonhos, que mesmo em época de pandemia, não sai da nossa cabeça.

A OMT, Organização Mundial do Turismo define: “Turismo é o deslocamento de pessoas para lugares diferentes em um período inferior a um ano e que não esteja vinculado à realização de trabalho ou alguma atividade econômica.”

Pois bem, no último domingo, dia 27 de setembro, celebramos o Dia Mundial do Turismo, essa coisa tão boa, que dá o título desta coluna: viagem e unida à gastronomia: sabores! Eis aqui a viagem de sabores de hoje, que vem homenagear um destaque sobre esse assunto em Mato Grosso do Sul. O Baiano.

Deixa eu te contar esta história: ele é um servidor público icônico da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, e que visita várias cidades para divulgar o turismo do estado. Antônio Correia da Silva, conhecido como Baiano e que está há mais de 20 anos na Fundação de Turismo trabalhando em vários setores, dentre eles, como chef de cozinha, quando participa de feiras e congressos pelo Brasil.

“A gastronomia e o turismo são irmãos. Isso porque não se faz turismo sem desfrutar da gastronomia, portanto, são coisas que andam juntas. É cultural. Você vai conhecer um Estado, qual é o primeiro lugar que você vai? Você vai se alimentar e está conhecendo a gastronomia daquela região”, comentou baiano em recente entrevista pro site do estado.

O Baiano já venceu um câncer, é um cozinheiro de mão cheia, e é famoso pelo seu caldo de piranha. Perguntei pra ele, qual o segredo do caldo que já serviu até pra presidentes e celebridades mundo afora, ele responde: “Paulo, o segredo de todo bom cozinheiro está na mão”. Adorei a resposta!

Viva o Baiano, viva o turismo que a passos bem pequeninos vem tomando forma novamente, e que se Deus quiser, renascerá como uma Phoenix, lindo e potente de novo, mexendo com nossos sonhos, conforto e esperanças.

Apure os sentidos e bom apetite! Até mais!