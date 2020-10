CORONAVÍRUS Baixa procura por testes preocupa secretário de saúde Segundo Geraldo Resende, capacidade diária do estado é de mil testes para Covid-19

13 OUT 2020 - 17h:13 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A procura por testes de Covid-19 caiu em Mato Grosso do Sul. Durante a divulgação dos dados da doença no Estado, desta terça-feira (13), o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, demonstrou preocupação com a baixa.

Segundo ele, o estado tem capacidade diária para mil testes, mas apenas 393 aguardam resultado no Lacen/MS.

Confira: