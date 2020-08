EXPORTAÇÃO Baixo nível do rio Paraguai paralisa navegação comercial Situação acarretou na redução do volume de cargas e prejudica exportações do Estado

20 AGO 2020 - 14h:01 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Foto: Chico Ribeiro/Portal do MS O rio Paraguai enfrenta um dos menores níveis em 22 anos. A baixa, causada pela estiagem extrema, tem prejudicado a navegação comercial pelos portos de Corumbá, Ladário e Porto Murtinho e já fez com que o volume de cargas fosse reduzido em, pelo menos, 50%. Em outras situações, a seca paralisou a passagem, impactando ainda mais nas exportações do Estado. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, para diminuir os efeitos negativos, algumas embarcações foram redirecionadas. Saiba mais: jpnews · Baixo nível do rio Paraguai tem paralisado navegação comercial

Deixe seu Comentário