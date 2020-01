BOAS FESTAS Balanço parcial aponta aumento de mortes nas rodovias de MS Operação teve início no dia 30 de dezembro e termina no dia 6 janeiro

2 JAN 2020 - 10h:10 Por Ingrid Rocha/CBN

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço parcial da Operação Boas Festas. A ação teve início no dia 30 de dezembro e termina no dia 6 de janeiro. De acordo com os dados divulgados, três pessoas morreram em acidentes de trânsito. Ouça os detalhes: