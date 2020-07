POLÍTICA Bancada evangélica critica Trad após guarda encerrar culto Decreto de funcionamento dos templos religiosos estava vencido

1 JUL 2020 - 20h:21 Por Gabi Couto/CBN

Na última segunda-feira (29) , a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande encerrou um culto religioso às 21h. A ação respalda por um decreto antigo fez com que as bancadas evangélicas da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, questionassem a administração do prefeito Marquinhos Trad (PSD).