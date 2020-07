AGRONEGÓCIO Banco do Brasil disponibiliza R$103 bi para o setor rural Valor foi anunciado na quarta-feira (01), durante a apresentação do Plano Safra do Banco

2 JUL 2020 - 14h:23 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik O Plano Safra 2020/2021 entrou em vigor na quarta-feira (01). Com isso, produtores rurais já podem acessar os R$ 236,3 bilhões em recursos, destinados ao setor. No primeiro dia de julho também foi anunciado o Plano Safra do Banco do Brasil, que destina R$ 103 bilhões ao agronegócio. Saiba mais: jpnews · Banco do Brasil disponibiliza R$103 bi para o setor rural

