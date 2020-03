EFEITO CORONA Bares e restaurantes estão buscando alternativas em meio a pandemia Serviço de delivery teve aumento no início da semana, mas depois reduziu

21 MAR 2020 - 13h:14 Por Ingrid Rocha/CBN

Os estabelecimentos de alimentação em Campo Grande tiveram que alterar o funcionamento nos últimos dias. Segundo o presidente da Associação do Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul Juliano Wertheimer, o serviço de delivery teve aumento no início da semana, mas nos últimos dias reduziu. Para conseguir lidar com esta realidade, os estabelecimentos estão buscando alternativas. Ouça os detalhes: