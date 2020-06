BARES X TOQUE DE RECOLHER Bares e restaurantes querem reverter toque de recolher Abrasel afirma que restrição de horário a partir de sexta-feira (26) na capital vai prejudicar ainda mais os empresários

24 JUN 2020 - 13h:12 Por Redação/CBN

A Abrasel (Associação dos bares e restaurantes de Mato Grosso do Sul) pretende criar uma agenda de negociação, ainda esta semana, com o prefeito Marquinhos Trad (PSD) para tentar reverter o novo decreto municipal que altera o toque de recolher na capital. A prefeitura, depois de várias denúncias de abusos no fim de semana, e pressionada pelo aumento de casos da Covid-19, decidiu novamente endurecer o horário de estabelecimentos comerciais e a permanência de pessoas nas ruas antecipando o início do toque de recolher da meia noite para as 22 horas.

Segundo Juliano Battistel Kamm Wertheimer, presidente da Abrasel-MS, a prefeitura de Campo Grande sempre manteve o cabal de diálogo aberto. "Precisamos levar ao prefeito que esse abusos cometidos nos últimos dias não refletem o comportamento da maioria dos empresários do setor. Foram dois ou três casos isolados e entendemos que isso se combate com uma fiscalização mais rigorosa", avaliou ao explicar que o segmento já demitiu pelo menos três mil funcionários desde o início da pandemia na capital. Confira a entrevista.