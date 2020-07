AGRONEGÓCIO Barreira comercial desnecessária foi tema de reunião de ministros Ministros e secretários da Agricultura de países das Américas se reuniram na última segunda-feira (13)

14 JUL 2020 - 13h:14 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Ministros e secretários da Agricultura de países das Américas, reunidos na última segunda-feira (13) em videoconferência, ressaltaram a necessidade de evitar barreiras comerciais desnecessárias que possam prejudicar o setor neste momento de pandemia.

A ministra do Brasil, Tereza Cristina, em nota, disse que é preciso distinguir o necessário esforço para assegurar a proteção das populações, com medidas para prevenir a disseminação do vírus.

A 2ª Reunião Hemisférica de Ministros e Secretários de Agricultura foi promovida pelo secretário de Agricultura e Desenv olvimento Rural do México, Víctor Villalobos, co-organizada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

