Barreiras sanitárias apresentam redução de 22% no fluxo de pessoas

11 ABR 2020 - 11h:09 Por Isabelly Melo

De todas as barreiras, os postos ficais que fazem divisas com o Estado de São Paulo são os que mais registram a entradas de pessoas em Mato Grosso do Sul - Divulgação Portal do MS Dados da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS) mostram que o fluxo nas 17 barreiras apresentou redução de 22% nesta sexta-feira Santa (10.4), com 10.579 pessoas que foram abordadas ao entrar no Estado. O número é diferente em relação à véspera de feriado, em que 13.617 pessoas entraram no Estado vindos de outras regiões do país. Porém, o índice ainda foi maior em relação ao último final de semana que registrou média de 7 mil pessoas abordadas. De todas as barreiras, os postos ficais que fazem divisas com o Estado de São Paulo são os que mais registram a entradas de pessoas em Mato Grosso do Sul. O Posto de Bataguassu registra 17.887 pessoas abordadas em 8.644 meios de transportes. Já o Posto Fiscal de Três Lagoas, apresenta 13.421 pessoas abordadas em 5.946 meios de transportes. O Aeroporto Internacional de Campo Grande registra 1.560 pessoas abordadas em 32 aeronaves que pousaram na Capital. Do total geral, a Comissão de Controle Sanitário registra até o momento 80.938 pessoas abordadas em 38.415 meios de transportes. Os veículos de passeio ainda são a maioria 26.187. Até o momento, as unidades registram 43 casos suspeitos de Covid-19, 17 foram descartados, 15 pessoas receberam orientação para cumprirem isolamento domiciliar por 14 dias. *Informações Assessoria Portal do MS

