EFEITO CORONA Barreiras sanitárias na Capital têm orientações à população Equipe estará presente na barreira das 6h às 18h, na terça-feira e quarta-feira

26 MAI 2020 - 06h:40 Por Redação

Nesta terça-feira (26), os agentes de trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) irão auxiliar nas barreiras sanitárias executadas em cinco saídas de Campo Grande. A ação é realizada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o Governo do Estado, com a intenção de levar informação e orientar os motoristas que circulam de uma cidade para outra, além de realizar exames que mostram os números reais do coronavírus (Covid-19).

Conforme informação da Prefeitura, ao passar pelo local os motoristas serão abordados por profissionais da saúde da Secretaria Municipal e voluntários, que irão aferir a temperatura corporal, informar e orientar a população sobre o vírus. Caso os testes detectem estado febril, motorista e passageiros farão o teste rápido e serão encaminhados para outras providências.

O chefe da Fiscalização do Detran-MS,Otílio Ruben Ajala Júnior, comenta que a segurança viária será realizada em conjunto com outros órgãos de trânsito, empenhados no combate à disseminação do vírus. “ A equipe dará o apoio ao longo de 12 horas nas barreiras da saída para Cuiabá e saída para Terenos”, conclui.

A equipe estará presente na barreira das 6h às 18h, na terça-feira (26) e quarta-feira (27).

*Portal MS