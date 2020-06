CAMPO GRANDE Barreiras sanitárias são estendidas por mais 15 dias Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos locais e foram orientadas

18 JUN 2020 - 10h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

A Prefeitura de Campo Grande decidiu estender por mais 15 dias as barreiras sanitárias nas saídas da Capital. Foram instaladas barreiras nas saídas para São Paulo, Três Lagoas e Sidrolândia. A previsão anterior era que as barreiras seriam finalizadas no dia 22 de junho, mas com a decisão, elas vão ficar instaladas até o dia 7 de julho. Ouça os detalhes: