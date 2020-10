BRASÍLIA Barroso afasta senador flagrado com dinheiro na cueca O ministro negou pedido de prisão e de confinamento domiciliar do congressista

16 OUT 2020 - 05h:54 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) do mandato por 90 dias. Rodrigues foi um dos alvos da operação deflagrada para investigar desvios de recursos destinados à Secretaria de Saúde de Roraima para o combate à pandemia. Ouça os detalhes: