LINHAS DE CRÉDITO BB afirma que recurso emergencial já está disponível Superintendente do Banco do Brasil afirma que recursos especiais podem ser acessados direto nas agências

2 JUL 2020 - 13h:09 Por Redação/CBN

Micro e pequenos empresários de Mato Grosso do Sul já contam com duas novas linhas de crédito emergenciais para enfrentamento aos impactos econômicos causados pela Covid-19. Juntas, as linhas devem beneficiar 3 mil empresários do Estado. O recurso pode ser contratado por meio do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) e do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Os detalhes foram apresentados pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Sebrae, Fiems, Faems e Banco do Brasil.

No FCO estão disponíveis R$ 204 milhões destinadas à empresas e cooperativas com faturamento inferior a R$ 90 milhões anuais, com teto de R$ 100 mil por beneficiário para custeio ou de R$ 200 mil para investimentos. A taxa de juros é de 2,5% ao ano, com 24 meses para pagamento e carência até dezembro de 2020.

O superintendente do Banco do Brasil em MS, Sandro Grando, disse em entrevista à Rádio CBN nesta quinta-feira (2) que o recurso já está disponível para contratação. “Esse recurso pode ser utilizado para custear despesas de manutenção, pagamento de salários, aquisição de insumos, matérias-primas e estoques. É uma linha em que podemos atender até duas mil pessoas e pode ser buscada por futuros clientes”, destacou.