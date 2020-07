CAMPO BB libera R$ 9 bilhões para novo Plano Safra em MS Mais crédito com menos juros abre diversas novas possibilidades para produtor

11 JUL 2020 - 08h:15 Por Giovanna Dauzacker

Serão destinados R$ 9 bilhões em recursos do Plano Safra 2020/2021 para Mato Grosso do Sul, um aumento de 9,7% na comparação com o plano anterior. O anúncio foi feito na tarde da última quarta-feira (8), pela superintendência regional do Banco do Brasil.

O evento foi realizado de forma remota e contou com a participação do diretor de agronegócios do banco, Antônio Carlos Wagner Chiarello, do superintendente, Sando Jacobsen Grando, do secretário da Semagro, Jaime Verruck e do presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito.

Além do valor recorde, foi anunciada também a redução de taxas de juros em todas as linhas de crédito, que o montante de recursos disponíveis para financiamento do setor rural é de R$ 8,64 bilhões – 12,5% a mais que os R$ 7,68 bilhões do ano anterior. Os financiamentos podem ser contratados no período de 1º de julho de 2020 até o dia 30 de junho de 2021.

O Plano Safra prevê recursos para financiamento em atividades da agropecuárias aos pequenos produtores, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Já para os médios produtores, os recursos serão disponibilizados por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

O saldo da balança comercial sul-mato-grossense foi de US$ 1,993 milhão no período no primeiro semestre de 2020. O valor é 28,27% maior que o alcançado no 1º semestre de 2019, quando o Estado registrou o superávit de US$ 1,554 milhão.

No período deste ano, o Estado vendeu 11% a mais em produtos ao exterior em termos de valor, passando de US$ 1,690 milhão para US$ 2,959 milhões. A venda da soja em grãos ao exterior cresceu 38% em termos de valor e 45% em volume com relação ao ano passado. A oleaginosa ultrapassou a celulose, que neste ano, ficou em segundo lugar na pauta, com queda de 14% em termos de valor, mas aumento de 6,7% em volume.