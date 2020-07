ECONOMIA BB liberou recursos para mais de 2 mil empresas em MS Banco anunciou que foram liberados R$ 117 milhões do Pronampe, mas que ainda há recursos do FCO

15 JUL 2020 - 12h:05 Por Redação/CBN

O Banco do Brasil anunciou que já esgotou o volume disponível para a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Segundo o superintende do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, apenas do Pronampe foram disponibilizados R$ 117 milhões para 2.168 empresas.

Grando disse à Rádio CBN que o recurso é destinado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O dinheiro pode ser usado para pagar salários ou para o capital de giro. O prazo de pagamento é de 36 meses, com oito meses de carência e os juros são equivalentes à taxa Selic mais 1,25% ao ano. Hoje a Selic está 2,25%.

O superintende também disse que ainda há recursos do FCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste) na modalidade capital de giro dissociado, com juros de 2,5% ao ano e carência até o final de 2020, com a primeira parcela apenas em 2021. No caso do FCO o limite liberado para as empresas é de até R$ 100 mil. Acompanhe mais detalhes na entrevista.