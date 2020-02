SAúDE Beber água ajuda contra o Coronavírus, diz médico Manter o corpo bem hidratado ajuda na imunidade e cria barreira para doenças

27 FEV 2020 - 14h:51 Por Isabelly Melo

Manter o corpo bem hidratado ajuda não só manter organismo saudável como também pode fortalecer o sistema imunológico dificultando doenças como gripes e até o novo coronavírus. A afirmação é do médico urologista do Hospital Adventista do Penfigo, João Juveniz. O ideal, segundo o médico, é ingerir de 2 litros a 3 litros por dia. Confira a entrevista.