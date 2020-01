CBN CULTURAL Begèt De Lucena prepara show de lançamento do primeiro CD Artista gravou em 2019 o clipe da música “Bolero de Criolo” com Ney Matogrosso

24 JAN 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O CBN Cultural desta sexta-feira (24), foi com o cantor, compositor e ator Begèt De Lucena. O artista lançou recentemente o primeiro CD “Cygano”, que tem entre as faixas o “Boleto de Criolo”, uma parceria com Ney Matogrosso. O artista é de Pernambuco e há 17 anos se mudou para Mato Grosso do Sul. Confira a entrevista: