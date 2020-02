CARNATECA Biblioteca realiza oficinas gratuitas para crianças no Carnaval São dois dias de aulas com temas relacionados a maior festa popular do país

8 FEV 2020 - 08h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

Biblioteca realiza oficinas gratuitas para crianças no Carnaval - Foto: Fundação de Cultura Nos dias 20 e 21 de fevereiro as crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 15 anos, poderão participar do projeto Carnateca da Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim. A programação é gratuita e aborda temas relacionados ao Carnaval. As inscrições podem ser feitas por telefone (3316-9161) ou presencialmente na biblioteca (localizada na avenida Fernando Correa da Costa, 559). As aulas começam às 8h e vão até às 11h. Confira os detalhes:

