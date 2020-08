DERMATITE ATÓPICA Biofarmacêutica realiza estudo de medicamento que reduz lesões e coceira Pesquisa está na fase três e redução pode ser em até 80%

21 AGO 2020 - 11h:52 Por Ingrid Rocha/CBN

A biofarmacêutica AbbVie divulgou o resultado de um estudo em fase três, que reduz as lesões da pele e a coceira em até 80%, de adultos e adolescentes que têm dermatite atópica moderada até a grave. A pesquisa é referente ao medicamento upadacitinibe. Em entrevista à CBN Campo Grande, a diretora do Laboratório de Imunodermatologia da Universidade de São Paulo, Valéria Aoki, explicou sobre o estudo e também falou sobre as possíveis causas da doença. Ouça os detalhes: