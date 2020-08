SAÚDE Biofarmacêutica tem estudo em fase 3 para tratamento da psoríase Dados da pesquisa foram apresentados no Congresso Anual da Academia Americana de Dermatologia

17 AGO 2020 - 10h:24 Por Ingrid Rocha/CBN

A companhia biofarmacêutica, Abbvie, está com um estudo em fase 3, que compara o medicamento risanquizumabe com secuquinumabe, para o tratamento da psoríase moderada a grave. A pesquisa foi apresentada durante o Congresso Anual da Academia Americana de Dermatologia. A causa da doença ainda não foi descoberta, mas tratamentos já são desenvolvidos. Segundo o gerente médico da unidade de dermatologia da Abbvie, Bruno Leonardo Silva, dependendo do grau da doença, um tipo de tratamento é indicado. “O tratamento é indicado de acordo com a gravidade da psoríase. ”, destacou o médico. Ouça a entrevista: