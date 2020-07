CBN FESTAS E EVENTOS Biografia: Cirurgião-dentista, Estevom Molica conta como se apaixonou pela odontologia Segundo Molica, amor pela profissão começou ainda na infância. Confira a história que faz parte de mais uma "Bio" do programa Festas e Eventos

18 JUL 2020 - 09h:48 Por Redação

No CBN Festas e Eventos deste sábado (18), José Marques conversou com o cirurgião-dentista do Oral Group, Estevom Molica, que contou ao programa como foi sua vida, o início do amor pela odontologia e empreendedorismo.

Ouça: