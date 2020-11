ENTREVISTA Biossegurança: saiba como funcionarão as sessões de votação Com protocolos de segurança rígidos, TRE-MS quer garantir máxima segurança

13 NOV 2020 - 16h:18 Por Marcus Moura/CBN

O trabalho de organização de mesários voluntários para as Eleições 2020 está praticamente completo. Quem explica como vai funcionar o trabalho dentro das sessões de votação e como serão aplicados os protocolos de biossegurança é a coordenadora do grupo, Kátia Souza, do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). Confira: