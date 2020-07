SÁUDE Blitz da Covid-19 chega a região do Anhanduizinho Objetivo da ação é levar orientações à população sobre as medidas de prevenção

22 JUL 2020 - 11h:18 Por Ingrid Rocha/CBN

O micro-ônibus da “Blitz do Covid-19″ está nesta quarta-feira (22) no bairro Parati, região do Anhanduizinho. O objetivo, segundo a Prefeitura de Campo Grande, é levar orientações à população sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus, além de realizar a distribuição de máscaras de proteção. As pessoas que estiverem com os sintomadas da doença há pelo menos sete dias, podem fazer o teste rápido.

A equipe esteve na parte da manhã no bairro e retorna às 14h. A ação acontece na Rua Da Divisão, 1.208, até às 17h.

O ônibus vai circular por diversos bairros da cidade. Na terça-feira (21), a ação foi realizada no bairro Nova Lima, onde cerca de 500 pessoas foram abordadas e receberam informações sobre os cuidados com o novo vírus.

Campo Grande tem 7.348 casos da covid-19 e neste quarta-feira (22) registrou recorde no número de novos casos, foram 928. Ouça os detalhes: