Blocos estão prontos para animar o carnaval da Capital Final de semana já tem programação na Esplanada Ferroviária

21 FEV 2020 - 15h:11 Por Ingrid Rocha/CBN

A programação do Carnaval de Campo Grande já começou e neste final de semana é a vez dos blocos de rua animarem o público. Nesta sexta-feira (21), a colunista Melissa Tamaciro, trouxe representantes dos blocos da Capital. Estiveram nos estúdios da CBN, o Vitor Samudio do Capivata Blasé, Jeferson Contar do Cordão Valu e o João Marcelo Pereira representante da ABLANC (Associação de Blocos, Bancas, Cordões e Corsos Carnavalescos e Culturais de Campo Grande). Em entrevista os representantes contaram como será a programação do Carnaval dos blocos este ano. Confira: