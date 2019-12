SOLIDARIEDADE Blues Solidário reúne bandas em prol de comunidade carente Arrecadação de brinquedos vai contemplar Associação de Moradores do Samambaia

17 DEZ 2019 - 17h:05 Por Assessoria de Imprensa/Gabi Couto

Tocando para arrecadar brinquedos, a união dos parceiros que compõe a cena musical de Campo Grande vai beneficiar crianças de 400 famílias através do evento “Blues Solidário”, onde o ingresso custa R$5, mais um brinquedo em bom estado ou novo, em troca de uma noite de muito blues com Bêbados Habilidosos, Blueasy, Coquetel Blue e Lao Mississippi, no dia 22, de 19h até as 23h, no Bar Butteko, que fica na Av. Calógeras, 2780, esquina com a rua Antônio Maria Coelho.

“Eu sou dono de bar, né. Então pensei: vai ficar legal se o motoclube for entregar. Então coloca um Papai Noel e em vez de entregar '‘secão’', faz disso um evento, a entrega dos brinquedos”, explica o dono do Butteko, (Koringa) Cristiano Nakazato.

Com a ideia partindo de quem compõe o cenário musical, inicialmente os Bêbados Habilidosos se organizaram visando a arrecadação de brinquedos. “Sentimos a necessidade de que poderíamos ajudar e fazer o bem para as pessoas. O primeiro baterista dos Bêbados, Edney Costa, vem do Paraná para tocar conosco e haverá participação do ex-saxofonista da banda Nelson Weis”, ressalta Marcelo.

Planejando a iniciativa desde o mês de outubro, sobre a proximidade com a data de natividades, Marcelo Rezende comenta ainda que: “como outros eventos, que a exemplo do que rolou na Cervejaria dos Canalhas, ou mesmo com o pessoal do underground, que recolheu brinquedos, decidimos por escolher uma data que não chocasse com os eventos dos demais, mais próxima do Natal”.

De quem recebe os brinquedos e do “grande dia”, Koringa destaca que procurou: “uma assistente social amiga minha que falou onde haviam famílias com bastante crianças, que é a Associação de Moradores do Samambaia Edna Campos, que é uma ocupação. A entrega acontece dia 24 e sairemos aqui do bar com a carreata, com os motoclubes e os apoiadores de carro - tudo legalizado perante a Agetran e PM. Serão entregues por volta de dez horas da manhã”.

“Do tempo que estou com o Butteko, aqui em Campo Grande, é a primeira vez que faço algo nesse sentido. Pra mim é assistencialismo, mas para não passar batido. Como veio até mim a ideia do Marcelão, eu pensei que não tinha porquê não fazer” ressalta Cristiano.

Quanto à quantidade de brinquedos, afirma que cada vez mais: “vai envolvendo gente na proposta da arrecadação. A casa tem capacidade para 200 pessoas, os ingressos começaram à ser entregues na sexta-feira (que seriam o R$5 mais um brinquedo). Até o pessoal do motoclube tá fazendo a campanha deles por fora que, como são mais de duzentas crianças lá, não podemos deixar umas com e outras sem brinquedos”.

“Eu vejo como assistencialismo, não queria que houvessem pessoas carentes, mas como tem e podemos fazer então fazemos”, finaliza.

Serviço: O Blues Solidário tem entrada à R$5 + 1 brinquedo novo ou em bom estado, e estão disponíveis no Butteko, localizado agora na Antônio Maria Coelho, com Calógeras. Informações pelo Whatsapp do Cristiano Nakazato (65) 9273-1261