CBN ELEIÇÕES 2020 Bluma denuncia falta de planejamento e defende revitalização dos corredores comerciais O candidato do PV apontou alguns exemplos, como o abandono de áreas públicas e da estrutura da antiga Noroeste do Brasil

3 NOV 2020 - 13h:18 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O candidato a prefeito do Partido Verde denunciou durante a entrevista que concedeu à Rádio CBN nesta terça-feira (03) o sucateamento de toda a estrutura de planejamento de Campo Grande. Segundo ele a cidade tem mais servidores do gabinete do prefeito que no Planurb, instituto que cuida do planejamento urbano. A principal consequência, diz ele, é o abandono e a desorganização.

Bluma apontou alguns exemplos, como o abandono de áreas públicas e da estrutura da antiga Noroeste do Brasil que, recuperadas, poderiam incentivar o turismo e melhorar a qualidade de vida. Defendeu a interferência da Prefeitura na revitalização dos grandes e dos pequenos centros comerciais que têm surgido em várias regiões da cidade, como polos de geração de emprego e renda.

Referindo-se ao Viva Centro, disse que a obra, contrata em dólar, atendeu a apenas uma rua. Como prefeito, Bluma pretende retomar o planejamento e levar em conta a sustentabilidade, preparando a cidade para aproveitar oportunidades futuras como a implantação da Rota Bioceânica. Defendeu ainda o investimento em tecnologia na educação, na segurança pública e na qualidade de vida com a criação de um polo tecnológico na cidade.

Confira a entrevista completa: