TRÂNSITO Boletim do trânsito de 2019 revela dados preocupantes Entre os acidentes estão: colisões de veículos nas rodovias e atropelamentos

10 JAN 2020 - 11h:32 Por Thais Cintra/CBN

O Boletim geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, revela que em 2019 foram registrados mais de 13 mil acidentes de trânsito no Estado. O Tenente Ricardo Salles da Assessoria do Corpo de Bombeiros, explica que nos primeiros 9 dias de janeiro de 2020, 86 acidentes de trânsitos ocorreram em Campo Grande. No link abaixo você confere o balanço completo.