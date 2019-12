PIRACEMA Bolivianos são presos por pesca predatória em Mundo Novo

27 DEZ 2019 - 09h:20 Por Luis Vilela com assessoria

Ontem (26) à tarde, Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo, que reforçam a operação piracema no Pantanal, prenderam quatro bolivianos por pesca e transporte de produto da pesca predatória. A apreensão ocorreu no rio Paraguai, próxima a cidade boliviana de Baia Negra, onde os infratores residem, a cerca de 200 km de Corumbá pelo rio. Eles estavam em uma embarcação com motor de popa e transportavam em uma caixa térmica, 40 Kg de pescado das espécies Pintado e Chácara.

Os peixes estavam frescos, indicando que foram capturados durante o período de piracema, ainda não tinham cabeça e vários exemplares apresentavam-se abaixo da medida permitida pela legislação. Os infratores afirmaram que adquiriram o pescado na cidade Boliviana de Baía Negra. O pescado, o barco e o motor foram apreendidos.

Os infratores, de 45, 43, 55 e 60 anos, responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

A corporação informou que vai continuar revezando as equipes em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, neste período crítico de piracema.