VIAGEM DE SABORES Bolo de milho fácil e delicioso Paulo Machado te ensina a usar esse delicioso ingrediente versátil e sazonal

21 MAI 2020 - 10h:53 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Está época do ano é muito comum encontrarmos milho verde sendo vendidos nos mercadões, feiras e até nas ruas de cidades do interior e das capitais no Centro-Oeste. É devido a colheita do milho. Portanto, não deixe de celebrar este delicioso ingrediente versátil e sazonal. Te ensino agora uma fácil e simples receita de bolo de milho. Daqueles que ficam ainda melhores se consumidos com um bom copão de leite gelado. Ou aquela colher de mel de abelhas do Pantanal.

Bolo de milho assado:

Ingredientes:

8 espigas de milho ralado

2 xícaras de açúcar cristal

500 gramas de queijo minas ralado

200 ml de leite

1 pitada de sal

Manteiga para untar



MODO:

Retire o milho das espigas e bata tudo no liquidificador. Unte assadeira, coloque o creme de milho batido e depois leve ao forno a 200º C, pré-aquecido até corar.