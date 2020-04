VIAGEM DE SABORES Bolo souza ou chipa frita, você conhece esta delícia? O Bolo Souza ou chipa frita é uma iguaria do Pantanal. Produzida em várias regiões de MT e MS e também no Paraguai

16 ABR 2020 - 11h:04 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

É no país vizinho que a chipa (ou chipá) é um prato fundamental na cultura alimentar, cuja longa tradição registra mais de 80 tipos. São variações que vão desde diferentes crocâncias a espessuras, feitos com os mais diversos ingredientes, tão distintos quanto amendoim e sementes de anis. As chipas são feitas com amido de mandioca, milho, queijo fresco, ovos, banha, manteiga e leite. Às vezes, são recheadas com carne moída ou vegetais.

O termo chipá já é encontrado em dicionários de língua guarani desde o século XVII, a partir do vocábulo tipá, definido como torta de farinha e óleo. No Mato Grosso do Sul, elas ganham formatos diversos: são feitas em bolinhas, em formato redondo ou em formato de ferradura, a mais comum. Adaptei esta receita a partir dos ensinamentos da cozinheira Dona Celeide, que trabalhou durante muitos anos com minha família, na fazenda Santa Helena.





Ingredientes

1 kg de polvilho doce ou araruta

500 g de queijo ralado

6 ovos

1 xícara de chá de leite fervendo

1 xícara de chá de nata de leite

1 pitada de sal

Óleo para fritar ou banha de porco



Modo de preparo

Numa vasilha, escalde o polvilho com o leite fervendo. Junte o queijo, os ovos, a nata e o sal. Amasse bem com as mãos, até formar uma massa homogênea. Enrole a massa em formato de cilindros, da espessura de um dedo. Frite os palitos (ou enrole e faça rosquinhas) no óleo, por imersão, em fogo alto. Mantenha uma tampa próxima à panela e, na hora de fritá-los, proteja-se com ela, pois a massa é muito úmida e pode “estourar”. Sirva quente.