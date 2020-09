BRASÍLIA Bolsonaro autorizou a criação de um novo programa social Ideia será discutida com o Congresso Nacional a partir da próxima semana

17 SET 2020 - 06h:14 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento, disse nesta quarta-feira (16) que foi autorizado pelo presidente Bolsonaro a incluir despesas com um novo programa social em seu relatório do orçamento de 2021. Ouça os detalhes: