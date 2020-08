VISITA Bolsonaro chega a MS nesta terça-feira para entrega de radares Presidente vai a Corumbá e Nioaque

18 AGO 2020 - 07h:56 Por Loraine França

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai entregar radares que serão utilizados no controle aéreo contra o crime organizado na fronteira com a Bolívia, em Corumbá. Esses radares são capazes de identificar aeronaves que voam em baixas altitudes e que comumente são utilizadas pelo narcotráfico, principalmente, no tráfico de cocaína boliviana.

Bolsonaro chega ao estado por volta 8h40 e a inauguração da estação de radares acontece às 10h30. Depois do almoço, às 13h30, o presidente desembarca na Base Aérea de Campo Grande e, em seguida, parte de helicóptero para Nioaque, onde deve visitar a unidade militar do Exército. Jair Bolsonaro serviu como tenente nessa unidade entre os anos de 1979 e 1981. De lá, segue para uma fazenda em Maracaju e depois, retorna para Campo Grande.

Essa é a primeira vez que Bolsonaro visita Mato Grosso do Sul como presidente da república.