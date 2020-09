BRASÍLIA Bolsonaro pede ajuda para viabilizar o Renda Cidadã Líder do governo afirma que o valor do programa será definido no Orçamento de 2021

30 SET 2020 - 06h:18 Por Márcia Paravizzi /Ingrid Rocha

Foto: Presidência República O presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas à criação do novo programa social, o Renda Cidadã, que vai substituir e ampliar o Bolsa Família. Para o líder do Centrão, deputado Arthur Lira, a proposta do governo de usar recursos do Fundeb para o programa não será aprovada pelo Congresso. Ouça os detalhes: jpnews · Bolsonaro pede ajuda para viabilizar o Renda Cidadã

