CONGRESSO NACIONAL Bolsonaro revoga permissão para que empresas suspendam contratos Presidente anunciou determinação por rede social na tarde desta segunda-feira (23)

23 MAR 2020 - 13h:50 Por Márcia Paravizzi/Beatiz Magalhães

Após intensa pressão do Congresso Nacional e entidades de trabalhadores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta segunda-feira pelo twitter que determinou a revogação do trecho da medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem que o trabalhador recebesse seu salário.Confira: