BRASÍLIA Bolsonaro se reúne com Maia e Alcolumbre para discutir reformas O presidente afirmou que haverá um esforço conjunto para destravar a economia

13 AGO 2020 - 06h:17 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente Jair Bolsonaro, se reuniu nesta quarta-feira (12) com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e defendeu a manutenção do teto de gastos públicos e de reformas econômicas. Ouça os detalhes: