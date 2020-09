BRASÍLIA Bolsonaro veta anistia às igrejas e sugere que Congresso derrube o veto Para Fábio Trad, Bolsonaro se conduz de maneira eleitoreira e constrange o Congresso

15 SET 2020 - 06h:27 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que pretendia anistiar dívidas tributárias de igrejas com a União causou reação imediata no Congresso Nacional. O deputado Fábio Trad (PSD/MS) afirmou que o presidente agiu de maneira "trágica" e "amadora" ao recomendar ao Congresso que derrube seu próprio veto. Ouça os detalhes: