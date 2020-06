BRASÍLIA Bolsonaro veta projeto que liberaria mais de R$ 8 bi para saúde Para o presidente, o projeto cria despesa obrigatória ao Poder Público

4 JUN 2020 - 06h:32 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei que poderia liberar mais de R$ 8 bilhões para estados e municípios comprarem equipamentos e materiais de combate à covid-19. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que ficou surpreso com o veto. O Congresso pode derrubar o veto do presidente. Ouça detalhes: