BRASÍLIA Bolsonaro vetará pena maior por calúnia na internet Para presidente internet é território livre e defendeu a liberdade de imprensa

16 DEZ 2019 - 10h:42 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo(15), que vai vetar o item do pacote anticrime que triplica a pena contra a honra na internet. Bolsonaro negou que vá trocar de ministérios no início do ano que vem. Ouça os detalhes: