POLÍTICA Bolsonaro virá a Mato Grosso do Sul na próxima semana Presidente cumpre agenda na inauguração de um radar em Corumbá, na fronteira com a Bolívia

11 AGO 2020 - 19h:24 Por Marcus Moura/CBN

O presidente Jair Bolsonaro fará na próxima semana a primeira visita a Mato Grosso do Sul desde que assumiu a presidência. Segundo informações do Planalto, Bolsonaro participará da inauguração de um radar no Aeroporto Internacional de Corumbá na próxima terça-feira (18). Confira: