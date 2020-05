CORONAVÍRUS Bolsonaro volta a defender o fim do isolamento social O presidente disse ainda que vai vetar aumento de salário dos servidores público

8 MAI 2020 - 06h:51 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, nesta quinta-feira (7), a reabertura do comércio. De acordo com ele, se o povo não voltar a trabalhar, o país terá um caos. O presidente também afirmou que vai vetar o trecho do pacote de ajuda a Estados e municípios aprovado no Congresso que possibilita aumento de salários em várias categorias de funcionários públicos.