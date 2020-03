BRASÍLIA Bolsonaro fez passeio pelas cidades do entorno de Brasília Presidente entrou em mercados, padarias e conversou com varias pessoas

30 MAR 2020 - 07h:24 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente Jair Bolsonaro visitou na manhã deste domingo (30), cidades da região administrativa de Brasília. Em todas as suas paradas, o presidente gravou em vídeo suas conversas com as pessoas. O presidente rebateu as críticas por estimular fim da quarentena e declarou que, se o Brasil parar, "vira Venezuela". Ouça os detalhes: