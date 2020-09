ASSISTÊNCIA Bombeiros do Paraná chegam para reforçar combate aos incêndios florestais Profissionais serão deslocados para outras cidades de Mato Grosso do Sul com equipamentos e caminhões-tanque

16 SET 2020 - 13h:00 Por Thais Cintra/ CBN

Vinte e nove militares do Corpo de Bombeiros do Paraná chegaram nesta quarta-feira (16) em Mato Grosso do Sul para reforçar o trabalho de combate aos incêndios florestais que atingem os biomas Pantanal e Cerrado. Eles se apresentaram em Campo Grande e devem seguir ainda hoje para as cidades de Alcinópolis, Corumbá, Costa Rica e Ladário.

A força-tarefa do Estado vizinho chegou em seis viaturas. Segundo o comandante da equipe de trabalho do Paraná, tenente-coronel Ezequias de Paula Natal, outros 10 bombeiros devem chegar amanhã (17) a Mato Grosso do Sul. A segunda equipe virá com equipamentos de combate ao fogo e sete caminhões-tanque com capacidade total de armazenamento de 35 mil litros de água.

“Trouxemos especialistas em combate a incêndios florestais. Viemos com todo empenho para ajudar”, disse o tenente-coronel Natal. Segundo ele, essa é a terceira vez que os militares do Paraná vão ajudar a controlar incêndios florestais fora do Estado de origem. A primeira vez foi em 1998 em Roraima e a segunda em 2019 no Pará e no Amazonas.

Desafios do Pantanal

Para combater as chamas no Pantanal, os bombeiros do Paraná vão encontrar desafios característicos do bioma, explicou o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira. “A maior seca dos últimos 50 anos baixou o nível das águas e uma grande quantidade de biomassa ficou depositada nas baías. Isso funciona como combustível para o fogo. Precisamos de todo apoio de vocês”, ressaltou.

Biomas devastados

Análise do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) revela que 19% do Pantanal do Brasil foram queimados em 2020. Publicada no último domingo (13), a nota técnica estima perda de 2.369 hectares de vegetação do bioma, sendo 1.614 hectares queimados no Pantanal do Mato Grosso e 751 mil hectares no Pantanal do Mato Grosso do Sul.