Bonito 21k terá primeira edição com prova de ciclismo

Será realizada em Bonito – MS no dia 6 dezembro a 1ª edição da prova de ciclismo Bonito 21K, novidade que integra a já tradicional meia maratona de Bonito. O evento tem como diferencial aliar a paixão pela prática esportiva com as belezas naturais da cidade, eleita o melhor destino de ecoturismo do Brasil e com um pôr do sol que encanta os participantes. “A prova será realizada num lugar extremamente atrativo, que é a cidade de Bonito, e é muito importante para o nosso estado porque aqui em Mato Grosso do Sul não tinha uma prova desse tipo, que contempla todos os tipos de ciclista de ambos os gêneros”, afirma Carlos César Gimenes, presidente da Federação de MS de Ciclismo.

A prova será realizada no asfalto e contará com percursos de 50 e 121 quilômetros, contemplando de ciclistas amadores, que estão iniciando na modalidade, a profissionais. Faltando pouco mais de quatro meses para a data da prova, o personal trainer especialista em ciclismo José Antônio Cardoso diz que ainda dá tempo de se preparar. “Se a pessoa já tiver um mínimo de treinamento e focar na preparação com treinos corretos ela consegue fazer pelo menos o percurso mais curso, de 50 km, e os ciclistas que já pedalam profissionalmente podem intensificar o treinamento para fazer os 121 km”, explica.

Depois de um ano atípico, com as provas da categoria adiadas ou canceladas, a Bonito 21K vem também como prova-alvo, para incentivar os atletas e amantes do ciclismo a continuarem treinando e se preparando. Todo o evento – com as provas de corrida e ciclismo – será realizado seguindo as mais rigorosas normas de biossegurança, para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes. “Um evento bem estruturado como a Bonito 21K engrandece o esporte e atrai novos ciclistas. Quando vamos a um evento competitivo estamos muito focados em nos superar, e saber que esse evento oferece uma segurança incrível e que não precisamos nos preocupar com nada é muito bom”, completa o consultor de bicicletas e campeão brasileiro de ciclismo de estrada Jesus Brenno.

Serviço: A 6ª edição da Bonito 21K será realizada entre os dias 04 e 06 de dezembro em Bonito – MS. A prova de ciclismo de estrada será realizada no dia 06 de dezembro, domingo. As inscrições para todas as modalidades já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.bonito21k.com.br. Inscrições para a prova de ciclismo feitas até o final de agosto terão desconto de 35%. Realização: Sesc de Mato Grosso do Sul e H2O Ecoturismo. Mais informações pelo Instagram: @bonito21k.

