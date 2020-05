CBN FESTAS E EVENTOS Bonito se prepara para retomada de turistas Guilherme Poli do Zagaia Eco Resort fala sobre a biossegurança que está sendo implantada no hotel

30 MAI 2020 - 11h:31 Por José Marques/Ingrid Rocha

Na manhã deste sábado (30), no CBN Festas e Eventos, o apresentador José Marques conversou com o empresário Guilherme Poli do Zagaia Eco Resort. O empresário falou sobre o momento que Bonito está passando e contou como está a preparação para a abertura do turismo na região. Confira a entrevista: