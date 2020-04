ECONOMIA Bonito vai usar ecoturismo sem aglomerações para ganhar destaque entre destinos internacionais no pós-crise Com perdas de até R$ 1 milhão por dia, prefeitura sofre com queda extrema de arrecadação

16 ABR 2020 - 13h:08 Por Marcus Moura/CBN

Secretario de turismo da cidade, Augusto Mariano, defende otimismo e planejamento para superar o momento - Divulgação/Portal do MS Mesmo diante da crise, Bonito já traça metas de recuperação para o turismo. No pós-crise, o município quer explorar as vantagens do ecoturismo para ocupar um lugar de maior destaque no cenário internacional. O motivo? O turismo sem aglomerações. Confira:

