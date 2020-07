CORONAVÍRUS Boom de casos da COVID-19 na Capital preocupa Governo, diz Riedel Para o secretário, lockdown significa falência de todas as medidas tomadas

24 JUL 2020 - 13h:36 Por Marcus Moura / CBN

O aumento significativo do número de novos casos e mortes em Campo Grande acendeu um alerta no Governo do Estado, segundo o secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel. Ele defendeu medidas mais rígidas caso o índice de isolamento social não aumente nos próximos dias.

Riedel também defendeu a importância da redução da mobilidade em locais com grande aglomeração de pessoas. “Estamos acompanhando o painel sanitário do Estado e os dados nos preocupam, principalmente a Capital, que teve grande número de casos e mortes. Precisa reduzir as atividades de maior aglomeração neste momento crítico”.

Cumprindo a quarentena em casa após sua família testar positivo para a doença, ele afirmou que o lockdown completo é uma das últimas medidas a ser usada e tem um significado muito importante. “O lockdown como eu digo sempre é falência das medidas anteriores, mas se for preciso será aplicado. Isso tudo vai depender da nossa capacidade como sociedade de atender as medidas e as orientações”, disse.

O secretário ainda afirmou que o Governo do Estado não vai terceirizar a responsabilidade das ações contra a COVID-19 ao dizer que a administração estadual é parceira dos municípios e que o momento não pode influenciado pela disputa eleitoral. “Não se pode agir agora pela emoção ou em função de ano eleitoral, por causa de politicagem. O foco deve ser na saúde”, finaliza.