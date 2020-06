VIAGEM DE SABORES Bori Bori, iguaria da Fronteira Prato de inverno no Paraguai, o frango bori-bori é um guisado da ave com colorau, cujo molho leva bolinhas feitas de fubá de milho e queijo

25 JUN 2020 - 10h:34 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Prato de inverno no Paraguai, o frango bori-bori é um guisado da ave com colorau, cujo molho leva bolinhas feitas de fubá de milho e queijo. O delicioso prato é muito comum entre os meses de junho e julho em Assunção, quando os dias são mais frios. A paraguaia Teresita O’Hara, diretora do grupo O’Hara Gastronomia, é craque no preparo do bori-bori: com ela participo do Sapucay, um grupo de estudos sobre a cozinha da América do Sul (sapucay, em guarani, significa “grito” característico nos bailes de chamamé).

Frango Bori Bori

Ingredientes:

1 kg de sobrecoxa de frango

10 ml de azeite de oliva

20 g de bacon em cubos

1/2 cebola cortada em quatro

1 dente de alho picado

25 g de salsão em cubos

25 g de cenoura cortada em cubos

1 folha de louro

4 cravos-da-índia

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

cebolinha picada a gosto

óleo de soja o quanto baste

água o quanto baste

pimenta dedo-de-moça fresca a gosto

para decorar

para os bolinhos

1,5 kg de fubá amarelo

40 g de parmesão ralado

130 g de cebola em cubinhos

10 g de manteiga clarificada

5 ovos

colorau a gosto

salsinha picada a gosto

sal a gosto

Modo de preparar:

Numa panela média, salteie o bacon no azeite até que sua gordura solte. Junte o frango, temperado com a pimenta-do-reino, e doure-o. Acrescente a cebola, o salsão, a cenoura, o alho, o louro, o cravo e o sal e refogue rapidamente. Cubra com água e cozinhe até a carne do frango ficar macia. Coe o fundo (caldo) que se formar e reserve.

Em uma vasilha separada, misture o fubá, o parmesão, a cebola e o sal. Faça um buraco no centro da massa, acrescente a manteiga e os ovos e misture até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 30 minutos. Faça bolas pequenas com a massa. Cozinhe-as no caldo de cocção do frango até que fiquem macias.

Junte o colorau e a carne de frango e cozinhe por mais 15 minutos. À medida que as bolinhas de fubá forem cozinhando, o caldo ficará mais grosso. Abaixe o fogo, corrija o tempero e sirva. O prato da até para 4 pessoas.